العميد قاآني: لن يستغرق وقتا طويلا لرؤية تحرير القدس

العالم - خاص بالعالم

قاآني قال اننا في وسط المعركة وإيران الإسلامية تقود الكفاح ضد الغطرسة والصهيونية. ويجب أن نواصل هذا الطريق المشرف.



وقال العميد اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية:"قلنا للاحتلال في القدس أننا ندعم أي جماعة مسلحة ضده وهذا الدعم مستمر.. بالطبع ، نحن لسنا مكبدين. إذا تعرضم لمصالحنا في أي مكان في العالم ، فسنستجيب بجدية. نحن نعلم أين أنت، في أربيل، كثير من الناس الذين كانوا يعيشون بجواركم لا يعلمون شيء عن قواعدكم .. لكنكم كنتم تحت مراقبتنا".



هذا و تطرق قائد فيلق القدس الي الحرب علي اليمن وفي اشارة الي حركة انصار اله قال قاآني لقد أدارت هذة الثلة الشابة المسلمة الحرب والبلد معا ، واليوم يقوم أبناء نهج الثورة الإسلامية الجدد بانتاج الأسلحة الرئيسية التي يستخدمونها ، الصواريخ التي يزيد مداها عن ألف كيلومتر والطائرات بدون طيار التي يزيد مداها عن ألف كيلومتر.



وأكد العميد اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية:"يجب على القادة السعوديين الجهلة أن يدركوا أنهم وبالرغم من كل امكانيات التي يتمتعون بها الا انهم يتراجعون في كل يوم، هذه ليست حرب تفيدهم، كانت نصيحة قائد الثورة الاسلامية حميدة، إذا كانوا يتمتعون بالتعقل عليهم إنهاءه هذة الحرب عاجلاً. في غضون ذلك، دمر المجرمون كل البنى التحتية في اليمن، لدينا أدلة قاطعة على جرائم السعودية".



قال خلف الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ان من اغتالوا الحاج قاسم سليماني لحدوث ثغرة في جبهات المقاومة ..لم يفهموا أن كل قطرة من دماءه الطاهرة تجذب الكثير من الناس. لن يستغرق وقتا طوليا لرؤية تحرير القدس.

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