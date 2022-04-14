الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز النووي

بدء إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز النووي
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

بدأت إيران إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز النووي الواقعة في محافظة اصفهان.

العالم- ايران

وافاد موقع "نور نيوز" القريب من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان: معدات مجمع كرج الصناعي نقلت إلى ورشة جديدة في مجمع الشهيد احمدي روشن في نطنز .

واوضح نور نيوز : بعد نقل وتركيب المعدات في الورشة الجديدة في مجمع نظنز النووي يوم أمس، وبعد خروج المعدات من تحت ختم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت عملية إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي .

وأضافت نور نيوز أن أنشطة المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتغير في الموقع الجديد ووفقًا للإجراء الحالي لن يتم تسليم ذاكرة كاميرات المراقبة المثبتة في الموقع للوكالة.

وتقع مجمع نطنز النووي على بعد 260 كيلومترا من مدينة كاشان في محافظة أصفهان وسط إيران.

تصنيف :

روابط ذات صلة

ايران: الذرية الدولية لايمكنها الوصول الى ذاكرة تخزين الكاميرات في نطنز

أحدث ما قاله أمیر عبداللهیان حول احياء الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخرطوم ترحب بإعلان قيادة جنوب السودان تشكيل القيادة الموحدة للقوات النظامية

منح قروض تجاوزت 3 مليارات ليرة خلال 3 أشهر بمصرف بالسويداء

رئيسي يؤكد ضرورة توفير امكانية السفر برخص وسهولة لاماكن الزيارة

وكيلة مالية العراق تنفي مناقشة إعادة خفض سعر صرف الدولار

بدء إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز النووي

تونس..اتحاد الشغل يرفض شروط قيس سعيد للحوار الوطني