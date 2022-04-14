بدء إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز النووي

العالم- ايران

وافاد موقع "نور نيوز" القريب من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان: معدات مجمع كرج الصناعي نقلت إلى ورشة جديدة في مجمع الشهيد احمدي روشن في نطنز .

واوضح نور نيوز : بعد نقل وتركيب المعدات في الورشة الجديدة في مجمع نظنز النووي يوم أمس، وبعد خروج المعدات من تحت ختم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت عملية إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي .

وأضافت نور نيوز أن أنشطة المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتغير في الموقع الجديد ووفقًا للإجراء الحالي لن يتم تسليم ذاكرة كاميرات المراقبة المثبتة في الموقع للوكالة.

وتقع مجمع نطنز النووي على بعد 260 كيلومترا من مدينة كاشان في محافظة أصفهان وسط إيران.