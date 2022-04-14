عصائر طبيعية تشعرك بالشبع وتقضي على دهون الكرش

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عصير الأفوكادو والتوت

هذا العصير النباتي يتضمن 3 أنواع من التوت (العنب البري والتوت والعليق) مع حليب الكاجو الذي سيساعدك في التخلص من تراكم الدهون مع إضافة نوع من البروتين المفضل لديك.

السبانخ والأفوكادو مع بذور الكتان

إن إضافة بذور الكتان في هذا العصير الذي يحتوي على السبانخ والأفوكادو لن يساعدك فقط على الشعور بالشبع لفترة أطول ولكن له بعض الفوائد الصحية الإضافية. فبذور الكتان مليئة بالقشور، وهي مركبات نباتية تظهر فوائد صحية مذهلة في الوقاية من السرطان وتوازن الهرمونات.

عصير التوت والقرنبيط

قد يكون اضافة القرنبيط “غريبة”، ولكن هذا المكون يمنح العصير كمية من الألياف التي ستبقيك ممتلئًا لفترة أطول، وأيضا يمكنك اضافة البروتين المفضل لديك.

الشوكولاتة الداكنة مع الموز والمكسرات

ينصح دائماً بإضافة المكسرات الكاملة، والبذور، والشوفان على العصائر الصحية لحرق دهون البطن بشكل أسرع.