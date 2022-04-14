فشل المفاوضات مع 'قسد' لفك الحصار عن القاملشي والحسكة

العالم - سوريا

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل حسام زيدان، ان المصادر اوضحت بخصوص اخر التطورات الميدانية، ان " قسد استولت على عدد من الدوائر الحكومية في مدينة القامشلي وهي: مديرية المالية - نقابة المعلمين - المؤسسة السورية للحبوب - رابطة شبيبة الثورة - المركز الثقافي - المجمع التربوي - المصرف الزراعي - دائرة الكهرباء - الرابطة الفلاحية - مجمع النقابات المهنية.

واضاف ان ذلك جاء بعد انتشار لمسلحيها في سوق القامشلي، وذلك منذ عصر يوم امس الاربعاء".

وأفادت المصادر ان " المسلحين دخلوا صباح اليوم الخميس مبنى الحبوب وطردوا الموظفين وكما قام موظفو المجمع التربوي بأخذ السجلات من المجمع صباح اليوم خوفاً من إحراقها من قبل المسلحين".

وأوضحت المصادر ان أجواء من التوتر يخيم على الاحياء التي تسيطر عليه االدولة في القامشلي والحسكة بعد التجاوزات التي تمارسها قسد في تلك المنطقة.