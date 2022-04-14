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مصادر تؤكد للعالم...

فشل المفاوضات مع 'قسد' لفك الحصار عن القاملشي والحسكة

فشل المفاوضات مع 'قسد' لفك الحصار عن القاملشي والحسكة
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

تحدثت مصادر مطلعة لقناة العالم الاخبارية، عن اخر جولة مفاوضات جرت مع جماعة قسد فيما يخص فك الحصار عن القاملشي والحسكة، والسماح بدخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات، ووصفت المصادر تلك المفاوضات "بالفاشلة".

العالم - سوريا

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل حسام زيدان، ان المصادر اوضحت بخصوص اخر التطورات الميدانية، ان " قسد استولت على عدد من الدوائر الحكومية في مدينة القامشلي وهي: مديرية المالية - نقابة المعلمين - المؤسسة السورية للحبوب - رابطة شبيبة الثورة - المركز الثقافي - المجمع التربوي - المصرف الزراعي - دائرة الكهرباء - الرابطة الفلاحية - مجمع النقابات المهنية.

واضاف ان ذلك جاء بعد انتشار لمسلحيها في سوق القامشلي، وذلك منذ عصر يوم امس الاربعاء".

وأفادت المصادر ان " المسلحين دخلوا صباح اليوم الخميس مبنى الحبوب وطردوا الموظفين وكما قام موظفو المجمع التربوي بأخذ السجلات من المجمع صباح اليوم خوفاً من إحراقها من قبل المسلحين".

وأوضحت المصادر ان أجواء من التوتر يخيم على الاحياء التي تسيطر عليه االدولة في القامشلي والحسكة بعد التجاوزات التي تمارسها قسد في تلك المنطقة.

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