الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أحذية يمنع ارتداؤها بعد سن الثلاثين

أحذية يمنع ارتداؤها بعد سن الثلاثين
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

حذرت اختصاصية جراحة العظام الروسية، إيلينا باستارناك، من مخاطر بعض أنواع الأحذية على الرغم من ملاءمتها المخادعة.

العالم-منوعات

وكشفت باستارناك، عن الأحذية التي يمكن ارتداؤها من طرف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما.

وتابعت أن المزيد من الأشخاص أصبحوا يرتدون أحذية رياضية خلال تحركاتهم، ولكن يجب التعامل مع هذا النوع من الأحذية بحذر، قائلة: “الأحذية الرياضية هي أحذية شائعة جدا، ولكن لها نعل مسطح، وبالتالي فإن قوس القدم يتسطح، وهذا له تأثير سيء ليس فقط على القدم نفسها، ولكن أيضا على المفاصل الكبيرة والعمود الفقري. إذا كنت ترتدي هذه الأحذية كثيرًا، ستتعب وتتوجعن لذلك لا أوصي كثيرا بارتداء أحذية رياضية بدون نعال خاصة”.

وتابعت اختصاصية جراحة العظام أن هناك قيودا عمرية لهذا النوع من الأحذية: “بعد سن الثلاثين، من الأفضل استبعاد الأحذية الرياضية تماما وارتداء الأحذية المناسبة فقط. فكلما كان الشخص أصغر سنا، زادت مرونة الأربطة، وكان مخزون وظائف الجسم الاحتياطية كافيا، وتطورت التفاعلات التعويضية جيدًا. وبعد الـ30 تصبح الأربطة صلبة والمفاصل أيضا، لذلك تحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لأحذيتك”.

كما كشفت الاختصاصية عن الأحذية المناسبة للأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، قائلة: “من الأفضل ارتداء الأحذية المناسبة، حيث يكون الكعب قصيرا، من ثلاثة إلى أربعة سنتيمترات، ويكون مستقرا وصلبا. هذا مناسب للقدم وللجهاز العضلي الهيكلي بأكمله، وكذلك للوقاية من الإصابات. في مثل هذه الأحذية لن تلوي ساقك، ستشعر بالراحة وتمشي بسرعة وتعيش أسلوب حياة نشط”.

تصنيف :

روابط ذات صلة

دون جوع أو عطش.. كيف تمارس الرياضة في رمضان؟

يمكنك ممارسة هذه التمارين الرياضية خلال شهر رمضان بدون قلق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر: أي امتداد لـ"الاعتداءات المغربية" إلى أراضينا يعتبر ذريعة حرب

صحفيو تونس في مرمى التضييقات... 17 اعتداء خلال شهر مارس

بيانات حكومية: ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية

عشية عيد الفصح... الاحتلال يحدد أعداد المصلين ويفرض القيود في كنيسة القيامة

ضربة تركية قطرية.. ‘الائتلاف السوري’ في خبر كان!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-04-2022