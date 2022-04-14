الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار الأمن القومي الأمريكي: القتال في أوكرانيا قد يستمر لأشهر

مستشار الأمن القومي الأمريكي: القتال في أوكرانيا قد يستمر لأشهر
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن القتال في أوكرانيا "قد يستمر لأشهر أو حتى لفترة أطول".

العالم-الامیرکیتان

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر استضافه النادي الاقتصادي بواشنطن أن السلطات الأمريكية "ستعلن في الأيام القليلة المقبلة خطوات للتصدي لعمليات التهرب من العقوبات على روسيا"، لافتا إلى أن روسيا "تحاول التكيف مع حقيقة أنها تتعرض الآن لضغوط اقتصادية هائلة".

وأشار إلى أن الإجراءات التي تستهدف "عمليات الالتفاف على العقوبات" المفروضة على موسكو سيتم اتخاذها "خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

وفي رده على سؤال حول احتمال تنظيم مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر رابط فيديو أو قنوات أخرى في المستقبل القريب، قال سوليفان "ليس لدينا أي شيء في الأفق".

كما كشف سوليفان أن التواصل بين الجانبين الأمريكي والروسي "مستمر في عدد من المجالات"، لكنه اعترف بصعوبة "تنفيذ الأمور كما في السابق".

روابط ذات صلة

رايتس ووتش: أمريكا تدين جرائم روسية في أوكرانيا ارتكبتها هي في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر: أي امتداد لـ"الاعتداءات المغربية" إلى أراضينا يعتبر ذريعة حرب

صحفيو تونس في مرمى التضييقات... 17 اعتداء خلال شهر مارس

بيانات حكومية: ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية

عشية عيد الفصح... الاحتلال يحدد أعداد المصلين ويفرض القيود في كنيسة القيامة

ضربة تركية قطرية.. ‘الائتلاف السوري’ في خبر كان!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-04-2022