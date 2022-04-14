مستشار الأمن القومي الأمريكي: القتال في أوكرانيا قد يستمر لأشهر

العالم-الامیرکیتان

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر استضافه النادي الاقتصادي بواشنطن أن السلطات الأمريكية "ستعلن في الأيام القليلة المقبلة خطوات للتصدي لعمليات التهرب من العقوبات على روسيا"، لافتا إلى أن روسيا "تحاول التكيف مع حقيقة أنها تتعرض الآن لضغوط اقتصادية هائلة".

وأشار إلى أن الإجراءات التي تستهدف "عمليات الالتفاف على العقوبات" المفروضة على موسكو سيتم اتخاذها "خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

وفي رده على سؤال حول احتمال تنظيم مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر رابط فيديو أو قنوات أخرى في المستقبل القريب، قال سوليفان "ليس لدينا أي شيء في الأفق".

كما كشف سوليفان أن التواصل بين الجانبين الأمريكي والروسي "مستمر في عدد من المجالات"، لكنه اعترف بصعوبة "تنفيذ الأمور كما في السابق".