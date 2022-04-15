العالم - هاشتاغ

تختلف السبل والأساليب، وتبقى انتفاضة الشعب الفلسطيني هي السبيل الوحيد لمواجهة إجرام الإحتلال الإسرائيلي، منذ بداية شهر رمضان الكريم والإعتداءات الإسرائيلية تتواصل على الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وبعد العمليات الفدائية التي نفذها فلسطينيون في داخل الكيان الإسرائيلي تعيش مدينة جنين مواجهات كثيرة ارتقى فيها شهداء برصاص جنود الاحتلال.

هاشتاغات عديدة سجلت ترندنغ تضامنا مع اهالي جنين وتدعو لانتفاضة شاملة في وجه الاحتلال.

وأما أحمد مناصرة أحد أبطال فلسطيني وضحايا العنصرية الإسرائيلية، أحمد الذي يقبع في سجون الإحتلال منذ نحو سبع سنوات للإشتباه بأنه كان يريد تنفيذ عملية طعن ضد جنود الإحتلال.

حينها كان احمد يبلغ من العمر 13 عاما فقط، والكل يذكر مشاهد التحقيق معه وهو يقول للمحقق الاسرائيلي مش متاكد مش متذكر. اليوم احمد عمره 20 عاما وينتظر قرار المحكمة في طلب الإفراج عنه.

في ظل الحملة التي بدأت تأخذ انتشارا واسعا والمطالبة بالحرية له، ظهر احمد مناصرة في قاعة المحكمة لاول مرة منذ وقت ليس بالقصير.

الحرية لاحمد مناصرة هاشتاغ ترندنغ في العديد من الدول العربية.

وفي الشأن المصري، بعد تيران وصنافير، تتوجه الحكومة المصرية لبيع اسهم في بنوك مصرية الى جهات اجنبية، وللصدفة هذه الجهات هي الامارات. فما الذي يحصل في مصر؟

تعليقات كثيرة وانتقادات لسياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالاقتصاد.

أما في الولايات المتحدة الأميركية، قد لا يمر اسبوع او اسبوعين الا ويواجه الرئيس الاميركي جو بايدن موقفا محرجا يجعله حديث الاعلام ومواقع التواصل، في ظل الاحداث الخطرة التي يشهدها العالم.

اخر هذه المواقف المحرجة، طائر يتغوط على بايدن اثناء القائه كلمة امام مناصريه في ولاية ايوا.

هذا الموقف ياتي بعد موقف محرج اخر تعرض له بايدن اثناء استقباله الرئيس الاسبق باراك اوباما في البيت الابيض حيث تم تجاهل بايدن تماما من قبل الحاضرين الذين تجمعوا حول اوباما.

هذه المواقف كانت حديث الناشطين على مواقع التواصل.