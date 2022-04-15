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أوكرانيا تستنزف ترسانة أسلحة أمريكا

أوكرانيا تستنزف ترسانة أسلحة أمريكا
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

ترى وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الدول الغربية تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تواصل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا وإما أن تحرص على عدم نضوب ترساناتها حفاظا على قدراتها الدفاعية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

ونقلت الوكالة عن البنتاغون قوله إن كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) تستنفد مخزونها الأسبوعي من الذخائر المضادة للدبابات في يوم واحد.

وقد صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، أن الأمريكيين وحلفاءهم سلّموا العسكريين الأوكرانيين 60 ألف قطعة سلاح مضاد للدبابات و25 ألف قطعة سلاح مضاد للطائرات.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام تقديم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية قيمتها 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وما برحت السلطات الأوكرانية تطلب من أمريكا والغرب عامة المزيد من الأسلحة بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي هو تحرير منطقة دونباس.

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