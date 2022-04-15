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الاردن يدين اقتحام القوات الصهيونية للاقصى المبارك

الاردن يدين اقتحام القوات الصهيونية للاقصى المبارك
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن , اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الصهيونية المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين.

العالم-الأردن

وحسبما نقل موقع سرايا. أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك /الحرم القُدسيّ الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين يُعّد انتهاكاً صارخاً، وكما أنه تصرفٌ مدانٌ ومرفوض، مُطالباً السلطات الإسرائيلية بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فوراً.
وحذّر ابو الفول , من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمّل القوات الصهيونية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف والمصلين، وطالبها بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

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