الاردن يدين اقتحام القوات الصهيونية للاقصى المبارك

العالم-الأردن

وحسبما نقل موقع سرايا. أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك /الحرم القُدسيّ الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين يُعّد انتهاكاً صارخاً، وكما أنه تصرفٌ مدانٌ ومرفوض، مُطالباً السلطات الإسرائيلية بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فوراً.

وحذّر ابو الفول , من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمّل القوات الصهيونية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف والمصلين، وطالبها بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.