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شاهد.. هكذا الاحتلال يستفز مشاعر الفسطينيين

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت عضو هيئة العمل الوطني رتيبة النتشة ان الاحتلال الاسرائيلي اعتاد على اسلوب ايجاد الخوف والهلع بين المصلين الفلسطينيين في المسجد الاقصى.

العالم - خاص بالعالم

اوضحت النتشة، في حديث لقناة العالم الاخبارية أن الاحتلال لم يسمح بدخول الشباب البلدة القديمة لتقليص عدد المصلين في المسجد الاقصى.

واضافت ان هناك مستوطنين يتهجمون على المدنيين الفلسطينيين بمباركة من شرطة الاحتلال، وذلك من اجل اثارة مشاعر المواطنين الفلسطينين.

اشارت النتشة الى ان ما يهم الاحتلال هو تهويد الأقصى ومنع كل الطوائف الدينية من ممارسة طقوسهم فيه، وان قام به الاحتلال هو عمل مخطط وممنهج.

هذا وتشهد باحات المسجد الاقصى منذ الفجر مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحامها المسجد واعتدائها على المصلين واعتقال 400 منهم بينهم اطفال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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