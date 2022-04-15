شاهد..ما قصة غرق "الطراد موسكوفا" الروسي في البحر الاسود

العالم - خاص بالعالم

غرق الطراد موسكفا في البحر الاسود، شجع كييف على رفع مستوى تهديداتها لموسكو، وذلك بغض النظر عن السبب الحقيقي لغرق أقوى القطع البحرية الروسية، سواء كان بسبب حريق عرضي، او نتيجة لقصف صاروخي اوكراني.

حيث تعهدت اوكرانيا بمواصلة القتال وعدم الاستسلام متوعدة بتوجيه المزيد من الضربات للسفن الحربية الاوكرانية.

وقال الرئيس أوكراني فولوديمير زيلينسكي: "السفن الروسية يمكن أن تَسقُطُ إلى القاع".

الولايات المتحدة دخلت على خط التهديدات، حيث حذرت من تغير قواعد اللعبة وتفعيل بند الدفاع الجماعي في حال استهدفت روسيا الامدادات العسكرية الموجهة لاوكرانيا داخل احدى الدول الاعضاء في الناتو.

رفع لهجة التهديد، قابلته موسكو بالتلويح بنشر أسلحة نووية في البلطيق ردا على توسع محتمل لحلف شمال الأطلسي، واكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف إن بلاده ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جدية لإعادة التوازن إلى المنطقة في حال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "هناك أمر حالي من رئيسنا لوزارة الدفاع لإعداد مقترحات لتعزيز جناحنا الغربي ، إذا استمر الناتو في حشده العسكري بالقرب من حدودنا الغربية".

ومع زيادة حدة التوتر، سُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف، وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد، وذلك ربما تنفيذا لتهديد وزارة الدفاع الروسية بضرب مراكز صنع القرار في كييف، خاصة بعد ان اكدت لجنة تحقيقات روسية بان الجيش الاوكراني استخدام مروحيات لقصف الاراضي الروسية.