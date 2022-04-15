شاهد.. مراسم ' ضرب النقارة ' في حرم الإمام الرضا (عليه السلام)

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يأتي الضرب على الطبول والعزف على الأبواق إيذاناً بقرب انتهاء موعد الصلاة.

هذه المراسم تجري طوال السنة، ماعدا شهري المحرم الحرام وصفر وايام العزاء الأخرى، تجري يومياً مرتين: عشر دقائق قبل بزوغ الشمس وغروبها. إضافة الى ذلك، في ليالي الأعياد وأيامها وبعد صلاتي المغرب والعشاء وكذلك موعد رأس السنة الايرانية الجديدة (عيد النوروز) وأسحار شهر رمضان الفضيل والاعلان عن حلول عيد الفطر السعيد، يتم الضرب على الطبول والعزف على الأبواق.

وأداء هذه المراسم (الضرب على الطبول والعزف على الأبواق) ليس إلا شاهداً على أبهة حرم ومرقد الإمام الرضا عليه الاسلام.

يتكون فريق النقارة من سبعة اشخاص: ثلاثة منهم يضربون على الطبول والأربعة الآخرون ينفخون في الأبواق.