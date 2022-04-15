أرمينيا تسدد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

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وقال كيروبيان في حديثه لقناة "أر بي كا": "كما أعرف فقد كانت المدفوعات القليلة الماضية بالروبل، ولكن بالسعر المناسب"، مشيراً إلى أنّ تحديد سعر الغاز يتم بالدولارات، فيما يتم تسديد المدفوعات بالروبل.

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس الوزراء الأرمني، مغير غريغوريان إلى أنّ بلاده لم تؤيد العقوبات المفروضة على روسيا، لكنها تجري مفاوضات مع موسكو حول دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل منذ 23 آذار/مارس الماضي.

من جانبه، أكّد المتحدث باسم شركة "غازبروم" الروسية، سيرغي كوبريانوف، لـ"أر بي كا" أنّ "عقد شركة غازبروم لتزويد أرمينيا بالغاز يسمح منذ عدة سنوات، في الواقع، بدفع ثمن الغاز بالروبل، ويتم استغلال هذه الفرصة".

ويوم أمس الخميس، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا في ظلّ الأزمة الحالية، متّهماً الأوروبيين بـ"زعزعة السوق" عبر السعي للاستغناء عن المحروقات الروسية.

كما قال: "بشكل عام، نعتزم زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بصورة جذرية في نظام التجارة الخارجية. وبالفعل، يتم اتخاذ خطوات مهمة في هذه الاتجاه. والمهمة الرئيسة هنا هي إعداد سوق العملات لدينا لمثل هذا التحول، بحيث يمكن لأي عملة أجنبية أن يتم تبادلها بحرية وبالحجم المطلوب في مقابل الروبل الروسي".

وكان الرئيس بوتين وقّع مرسوماً بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورّد إلى الدول غير الصديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.