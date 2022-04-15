جدل واسع في مصر بعد ارتفاع أسعار أشهر أكلات البلاد بشكل غير مسبوق

العالم- مصر

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة حاتم النجيب، إن أسعار الخضروات شهدت ارتفاعا كبيرا، بينما استقرت بعض أسعار الفاكهة.

وأضاف أن أسعار البامية شهدت ارتفاعات كبيرة في السوق المصري، خاصة بعد تأخر حجم الإنتاج الصيفي.

وأوضح النجيب، أن الكميات الموجودة من البامية في السوق المصري قليلة، ومع كثافة الشراء القوي خلال شهر رمضان تضاءلت الكميات، واتجه التجار لـ رفع أسعارها.

وسجل سعر كيلو البامية في أسواق القاهرة بين 120 جنيها وحتى 150 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم في أسواق القاهرة بين 15 جنيها وحتى 20 جنيها.

بينما استقر سعر الطماطم في محافظة المنوفية، بنحو 15 جنيها للكيلو، والخيار بـ 10 جنيهات، والفلفل الأوان 25 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو ورق العنب 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي بـ 20 جنيها للكيلو.

وأكد عدد من التجار، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكثير من الحاصلات الزراعية تراجعًا في الأسعار لا سيما الطماطم، مع انتهاء فاصل العروات وزيادة الإنتاجية.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.



وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.