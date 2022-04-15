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شاهد: منزل الحكيم ملا صدرا الأثري في مدينة قم المقدسة وسط ايران

شاهد: منزل الحكيم ملا صدرا الأثري في مدينة قم المقدسة وسط ايران
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

بيت «الحكيم ملا صدرا» في مدينة قم المقدسة وسط ايران هو بيت صدر المتألهين الفيلسوف الايراني الكبير في القرن الحادي عشر، والذي أوصل فلسفة الإشراق الى ذروتها في محافظة قم.

العالم- منوعات

يقع البيت خارج مدينة قم في قرية "كهك" في محلة "جال حمام" وتحيطه من جميع الاطراف بيوت القرويين التي بنيت متناسبة مع المناطق الحارة .

هذا البيت التاريخي الذي قد استخدمت في بنائه، مواد انشائية مثل الطوب وخليط الطين والقش وأعمدة خشبية، كان في العصور والقرون الخوالي، يضم ثماني غرف وحجرات تحيط بالمبنى الرئيس للبيت.

أما سقف الفضاء الاصلي الداخلي للبيت، فبُني على شكل قبة مرتفعة مزخرفة بالجص، تعلوها نوافذ زجاجية تسطع من خلالها اشعة الشمس الى الداخل. هذا وتقع قناة ماء غزيرة نسبياً في شرق بيت ملا صدرا، والتي تعدّ من ضمن مجموعة هذا البيت الاثري.

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