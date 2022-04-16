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اجتماع بين حزب الله وحركة امل والاجهزة الامنية حول أمن الضاحية

اجتماع بين حزب الله وحركة امل والاجهزة الامنية حول أمن الضاحية
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

بعد ازدياد عمليات السرقة والنشل في الضاحية الجنوبية لبيروت، عقد اجتماع بين حزب الله وحركة أمل مع الاجهزة الامنية، حيث تم اطلاق اجراءات لتوقيف المتورطين والمطلوبين.

العالم-لبنان

وقال بيان صادر عن الإجتماع إنه “بعد ازدياد عمليات السرقة والسطو والإخلال بالأمن في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى حد التفلّت وتهديد الأرواح والسلامة، عُقد اجتماع بين حزب الله وحركة أمل ضم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا ومسؤول الإعداد المركزي في حركة أمل الحاج أحمد بعلبكي مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وأمن عام”.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار، وإقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية.

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية باجراءاتها وأوقفت عدداً من المتورطين بعمليات السرقة والنشل والمطلوبين بمذكرات توقيف.

هذا وأهابت قيادتا حركة أمل وحزب الله بالدولة والأجهزة الأمنية التعاطي بحزم مع كل مخل بالأمن والتأكيد على رفع الغطاء عن كل متورط ، كما أهابت القيادتان بأهلنا في الضاحية الجنوبية التعاون مع الأجهزة الأمنية.

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اجتماع بين حزب الله وحركة امل والاجهزة الامنية حول أمن الضاحية

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