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مجلس رئاسي يمني أم دمى تحركها السعودية؟

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تخلت السعودية عن عبد ربه منصور هادي رئيس المجلس الرئاسي المزعوم بشطبة قلم بعد سبع سنوات من العدوان على اليمن بحجة اعادة شرعية هذا المجلس.

العالم - انقلاب الصورة

بعد سبع سنوات بالتمام والكمال من استعمال رخيص لرئيس ادعى البعض شرعية مزعومة له لسبع سنوات ثم تخلت عنه بشطبة قلم، فقرأ بيان عزله بلسانه لانه رئيس قبل على نفسه ان يكون دمية في يد من حارب بلده وقتل شعبه، هكذا فعل النظام السعودي مع عبد ربه منصور هادي، ليحل مكانه مجلس رئاسي مزعزم تحكمه ادوات جديدة بيد السعودية.

واعتبر الناشط السياسي اليمني أسعد الشرعي: " المجلس الرئاسي بانه خليط من التناقضات والمشاريع، وانهم مجرد ادوات بيد السعودية".

وكل هذا يعكس الفشل الحقيقي للسعودية وتحالف العدوان على اليمن في ان يحققوا شيء منذ سبع سنوات من حصار وقهر ودمار في اليمن.

وقال عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي: "إننا كنا نسمي حكومة هادي بحكومة الفنادق فماذا نسمي مجلس وليد الفنادق، وهذه خطوة اميركية بريطانية سعودية اماراتية ولم يكن لليمنيين اي دور فيها، وهذه الخطوة تسقط شرعية العدوان الزائفة على اليمن".

سؤال وجيه وصريح اين قرار وارادة الشعب اليمني من كل هذا لماذا السعودية هي من تقرر وتكتب اسما وتشطب اسما على هواها في مسير اليمن؟

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