السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو غرافيك..

شرطة الاحتلال تعتدي بوحشية على آلاف المصلين داخل الأقصى

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أصيب المئات من الفلسطينيين فجر الجمعة، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك، بعد أن أدى الآلاف صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد.

العالم- فلسطين

روابط ذات صلة

إدانات إسلامية وعربية لاقتحام الاحتلال المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الامن العراقي يعلن نتائج الصفحة الثانية من "المطرقة الحديدية"

فيديو غرافيك.. شرطة الاحتلال تعتدي بوحشية على آلاف المصلين داخل الأقصى

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. خلافات المجلس الرئاسي وقوة امريكية في البحر الاحمر

غلوبال تايمز: العقوبات الأمريكية ضد روسيا مغامرة جيوسياسية سيدفع ثمنها العالم

سوريا تدين بشدة جرائم كيان الاحتلال في القدس المحتلة

نصرة للمسجد الأقصى.. دعوات لمسيرة مساء اليوم في رام الله