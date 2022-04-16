السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الكويت تؤكد على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه

الكويت تؤكد على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان الكويتي "مرزوق الغانم"، ضرورة "التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعمه بأي جهد وإن كان رمزيا في سبيل إعلاء قضيته.

العالم - الكويت

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الغانم عبر "تويتر"، في أعقاب اقتحام قوات إسرائيلية فجر الجمعة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات واعتقال أكثر من 400 مواطن من داخله.

وقال الغانم إن "ما يحدث في مدينة القدس والمسجد الأقصى دليل على أن مصطلحات النضال والكفاح والدعم والتضامن والمؤازرة لم تمت، بل هي كلمات مفتاحية مفصلية لنيل الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "ما يحدث شاهد يومي ومتكرر على سقوط كل المقولات والخطاب السياسي الذي ساد منذ 30 عاما وروج للتعايش المتخيل وترتيبات ما يسمى بالنظام الدولي الجديد".

وشدد على ضرورة "ألا نبخل على شعبنا القابع تحت الاحتلال بأي جهد وإن كان رمزيا في سبيل إعلاء قضيته وقضيتنا على مستوى العالم بأسره، وأن نؤكد تضامننا ودعمنا له بشكل يومي ودائم، وأن نفضح ممارسات الاحتلال القذرة في كل المنتديات المتاحة".

روابط ذات صلة

هنية يهاتف رئيس مجلس الامة الكويتي ويطلعه على جرائم الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..خبير قانوني: السعودية لا يوجد فيها قانون جنائي

أضرار مادية بانفجار عبوة ناسفة زرعها ارهابيون في درعا

رمضان في اليمن.. طقوس زاخرة

قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر.. هل تهدأ من روع السعودية والإمارات؟

احتجاجات عنيفة على اساءة متطرف في السويد للقرآن الكريم

روسيا ترد على العقوبات البريطانية