مصرع واصابة 12 منتسباً بحادث سير في الانبار

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وقال المصدر لـ السومرية نيوز إن "أربعة من منتسبي طبابة الحشد الشعبي لقوا مصرعهم وجرح ثمانية اخرين اثناء الواجب نتيجة حادث سير في عكاشات بمدينة الرطبة".



وفي وقت سابق من مساء الامس، لقى 11 معلماً من مدرسة واحدة حتفهم واصيب اثنين اخرين عند عودتهم من زيارة كربلاء المقدسة"، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق مركبة ما تعرف محليًا بـ "الجكسارة".



بدورها، وجهت مديرية المرور العامة رسالة لسائقي المركبات، قائلة: "دائما وابدا( لا تسرع فالموت اسرع )( المركبة وسيلة نقل لا تجعلها أداة قتل)".