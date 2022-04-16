فيسبوك تحذف صفحة قناة اي فيلم 2  

العالم - ایران

وصرح السيد أحمد نوروزي، نائب رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، على صفحته على الإنترنت: في الأيام التي يكرس مثيرو الفتنة جل جهودهم لإثارة التوتر بين الشعبين الإيراني والأفغاني، تستخدم امريكا هيمنتها على مساحة تبادل الويب لتمرير روايتها المفضلة. وفي هذا الاطار فقد تمت إزالة صفحة الفيسبوك الخاصة بمحطة التلفزيون الترفيهية، التي لا تبث أي محتوى سياسي، مؤخرا لمنع ثاني أكثر محطة تلفزيونية شعبية لدى الافغان، من الظهور على الشبكة الاجتماعية. يجري بذل جهد شامل لجر إيران وأفغانستان إلى حرب شاملة وقد تم تسخير كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الامر .

يشار الى ان آي فيلم 2 هي قناة مخصصة لبث المسلسلات والأفلام الإيرانية إلى الجماهير الناطقين باللغة الفارسية من غير الايرانيين، وخاصة في أفغانستان وطاجيكستان.

يذكر ان ادارة فيسبوك أغلقت صفحة قناة العالم مارس الماضي تزامنا مع الذكرى التاسعة عشرة لانطلاقة قناة العالم رغم المراسلة المستمرة مع الإدارة لإزالة القيود عن صفحتها، في خطوة تعد انتهاكا لحرية الإعلام والتعبير.

وقامت فيسبوك بإغلاق صفحة القناة دون انذار سابق بزعم أن الصفحة التي يتابعها نحو ستة ملايين شخص حول العالم لا تراعي شروط النشر، في إشارة الى قيود منع النشر حول محور المقاومة، رغم ان الصفحة كانت تراعيها تماما مع العلم ان القنوات الاعلامية الاخرى كانت تنشر ما تشاء في هذا الصدد، ما يدل ان الاستهداف من قبل شركة فيسبوك لصفحة العالم كان متعمدا.