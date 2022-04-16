مجلس الشورى اليمني يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

العالم-اليمن

واستهجن المجلس في بيان صادر عنه، اليوم السبت، الممارسات الإرهابية لجنود الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتدنيس المقدسات الإسلامية في استفزاز سافر لمشاعر المسلمين.

وأكد مجلس الشورى، أن هذه الممارسات كشفت ضعف الكيان الصهيوني الغاصب أمام بسالة المصليين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ما كان له ارتكاب هذه الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، لولا تواطؤ بعض الأنظمة العربية وخيانتها للقضية الفلسطينية وهرولتها للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

وأكد موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي والداعم للقضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة، ودعم وتأييد خيارات الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

وحث مجلس الشورى، جميع فصائل وحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين إلى توحيد صفوف الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس.

ودعا المنظمات الدولية والحكومات والشعوب الحرة بالعالم إلى التحرك لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة ومنع انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق المسلمين والمسجد الأقصى المبارك.