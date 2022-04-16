تونس.. اجتماع عاجل لمتابعة حادث غرق سفينة محملة بالوقود بخليج قابس

العالم - تونس

وأعلنت وزارة البيئة التونسية أنه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة، إلى جانب ارسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية، فضلا عن البدء في عملية شفط المحروقات المتسربة.

وتابعت وزيرة البيئة التونسية، الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية وجميع الأطراف المتدخلة، في إطار تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري، بهدف السيطرة على الوضع والحد من انتشار تسربات المحروقات وتجنب حدوث كارثة بيئية بالمنطقة.

وذكرت وزارة البيئة التونسية أن السفينة الغارقة تعرضت لمشكلات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية، وطلبها من السلطات التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية، وإثر السماح لها بذلك لترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين، وطلب طاقم السفينة المكون من 7 أشخاص من السلطات التونسية إجلائهم من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، وتم التدخل وإنقاذ كامل الطاقم.

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب - شرق تونس)، غرق سفينة شحن محملة بـ750طنا من الوقود قبالة السواحل الجنوبية لتونس بعد تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية ، موضحة أنه تم اجلاء طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص.