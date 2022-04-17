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الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا

الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في اتخاذ إجراءات وتدابير ضد قطاع الطاقة والبنوك في روسيا.

العالم - أوروبا

وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية: "نواصل النظر لفرض عقوبات على القطاع المصرفي، وخاصة مصرف سبيربنك، الذي يشكل 37% من القطاع المصرفي الروسي. كما يدور الحديث طبعا عن قطاع الطاقة".

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية"، ستطال في المرحلة التالية من العقوبات القطاع النفطي.

وبدأت دول غربية بفرض عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. إذ كان القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة أكثر القطاعات المستهدفة، كما أعلنت بعض الدول عن نيتها التخلي عن واردات الطاقة من روسيا.

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