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اختتام أول جلسة تشاور وطني في موريتانيا واعتماد جدول الأعمال

اختتام أول جلسة تشاور وطني في موريتانيا واعتماد جدول الأعمال
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

اختتمت الجلسة التحضيرية الأولى للتشاور الوطني، بين المعارضة والموالاة، في موريتانيا فعالياتها مساء السبت.

العالم - موريتانيا

وقال الأمين العام للرئاسة الموريتانية، يحيى ولد الواقف، في إيجاز صحفي عقب الختام، إن الجلسة جرت بشكل ودي واتسمت بالجدية والصراحة.

وأضاف ولد الواقف، الذي كلفه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني برئاسة الحوار، أنه تم اعتماد جدول أعمال وتحديد لوائح وقوائم وطبيعة المشاركين في التشاور واعتماد المواضيع التي سيتم تناولها في التشاور الوطني.

كما أعلن أن الجلسة القادمة من جلسات التحضير للتشاور ستكون مساء الخميس القادم، في العاصمة نواكشوط.

وتتألف اللجنة التحضيرية للتشاور من الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد الواقف، وممثلين عن مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والبرلمان، بالإضافة إلى تسع ممثلين عن الموالاة وتسع ممثلين عن المعارضة.

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