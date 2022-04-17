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مستشار نمساوي: بوتين يعتقد أنّه يكسب الحرب في أوكرانيا

مستشار نمساوي: بوتين يعتقد أنّه يكسب الحرب في أوكرانيا
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

قال المستشار النمساوي كارل نهامر، أمس السبت، إنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنّه يكسب الحرب، وأنّ لديه منطقه الخاص حول الحرب في أوكرانيا".

العالم - أوروبا

كلام نهامر جاء خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، نقلتها وكالة "أسوشييتد برس".

والتقى المستشار نهامر الرئيس الروسي في موسكو الأسبوع الماضي، كأول زعيم أوروبي يلتقيه وجهاً لوجه منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا.

وأشار نهامر إلى أنّ بوتين قال له إنه "سيتعاون مع تحقيق دولي" في أوكرانيا، لكنه "لا يثق بالعالم الغربي".

وكان المستشار نهامر قال الإثنين الماضي إنّ لقاءه مع بوتين، الذي استمر 75 دقيقة، "لم يكن إيجابياً للغاية بشكل عام"، مشيراً إلى أنّ "بوتين لم يبد أي تجاوب مع عرض بشأن عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

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