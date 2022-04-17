مراسل العالم يكشف تطورات الوضع بالمسجد الاقصى عقب اقتحامه

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واضاف ان قوات الاحتلال اغلقت كافة بوابات المسجد الاقصى ، مشيرا الى ان الوضع في المسجد متوتر والشبان اطلقوا نداءات الاستغاثة لحمايته.

واوضح انه منذ ايام نشهد الاعتداءات على المصلين وتدنيس للمسجد الاقصى من قبل قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال، مشددا على ضرورة التحرك الجاد لان ما يحصل في المسجد الاقصى هو اعتداء على اعتقادات المسلمين ومقدساتهم.

واضاف انه لابد من ترجمة الشعارات المنادية بالدفاع عن المسجد الاقصى من قبل الفصائل الفلسطينية بصورة مباشرة، والتحرك الجاد للقوى الوطنية والفصائل الفلسطينية لنجدة المسجد الاقصى.

وتابع ان الاحتلال اعتدى على المرابطين في المسجد الاقصى وتسبب باصابة عشرات المصلين فيما اكتفت الفصائل الفلسطينية ببيانات الادانة.

ولفت الى ان الاحتلال ومنذ يوم الجمعة حصل على ضمانات بعدم التصعيد من قبل الفصائل الفلسطينية لذلك تم اقتحام المسجد الاقصى، وان هذه الاقتحامات تزامنت مع شهر رمضان وان الاحتلال رفض مطالبات الفصائل الفلسطينية بوقف الاقتحامات خلال هذا الشهر.

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