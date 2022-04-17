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في يوم الأسير الفلسطيني..

البرلمان العربي يطالب عقد مؤتمر أممي بشأن الأسرى الفلسطينيين

البرلمان العربي يطالب عقد مؤتمر أممي بشأن الأسرى الفلسطينيين
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية لعقد مؤتمر دولي بشأن الأسرى الفلسطينيين، والتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم.

العالم - فلسطين

هذا وطالب البرلمان العربي دول العالم إلزام السلطات الصهيونية باحترام تطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين.

وجدد البرلمان العربي في بيان صحفي اليوم الأحد، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، مطالبته للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، مؤكدا تضامنه التام معهم.

وأعرب البرلمان العربي عن تقديره الكامل لتضحيات الأسرى وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مطالبا في الوقت ذاته كافة الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وإلزامها بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى.

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في يوم الأسير الفلسطيني.. البرلمان العربي يطالب عقد مؤتمر أممي بشأن الأسرى الفلسطينيين

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