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'لا لوبان لا ماكرون'... احتجاجات في باريس ضد 'اليمين المتطرف والفاشية'

'لا لوبان لا ماكرون'... احتجاجات في باريس ضد 'اليمين المتطرف والفاشية'
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة باريس مظاهرات حاشدة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لوبان لا ماكرون".

العالم - أوروبا

وقامت سلطات الأمن الفرنسية بقمع المحتجين، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع على المواطنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب "رويترز"، سار معارضو "اليمين المتطرف" و"الفاشية" في شوارع العاصمة واستأنفوا احتجاجاتهم بعد توقف الاشتباكات مع رجال الأمن.

ورفع المتظاهرون، خلال المظاهرات أمس، لافتات منددة بسياسات الحكومة، بينها لافتة كتب عليها "لا لوبان ولا ماكرون".

وماكرون، الذي سيشارك في تجمع انتخابي في مارسيليا في وقت لاحق اليوم، من أجل حثّ اليساريين على انتخابه يوم 24 أبريل نيسان، متقدم بصورة طفيفة على لوبان في استطلاعات الرأي.

ورفضت لوبان الاحتجاجات، ووصفتها في حديث للصحفيين أثناء إحدى المؤتمرات الانتخابية في جنوب فرنسا بأنها غير ديمقراطية.

وقالت “احتجاج الناس على نتائج الانتخابات أمر غير ديمقراطي على الإطلاق. أقول لكل هؤلاء، فقط اذهبوا للتصويت. الأمر بهذه البساطة”.

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