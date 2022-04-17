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سفراء الدول العربية في الخرطوم يرحبون بمبادرة الجبهة الثورية

سفراء الدول العربية في الخرطوم يرحبون بمبادرة الجبهة الثورية
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

رحب سفراء الدول العربية في الخرطوم بالمبادرة التي أطلقتها "الجبهة الثورية" التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية، التي يشهدها السودان.

العالم ـ السودان

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد في خبر عن المبادرة، مشيرة إلى أن سفراء وممثلو الدول العربية المعتمدين لدى الخرطوم، أكدوا دعمهم للمبادرة.

والتقى الهادي إدريس، رئيس قيادة الجبهة الثورية، بعدد من سفراء وممثلي الدول العربية بالخرطوم لمناقشة المبادرة.

وترأس إدريس وفد الجبهة الثورية بينما ضم اللقاء سفراء وممثلي الدول العربية وأبرزهم السعودية والإمارات ومصر وقطر والجزائر وفلسطين واليمن والمغرب والبحرين وموريتانيا والعراق.

وخلال اللقاء قدمت الجبهة الثورية تفاصيل عن مبادرتها لإنهاء الأزمة في السودان، كما تضمن اللقاء توضيحا بشأن لقاءاتها مع القوى المدنية والعسكريين.

ودعت الجبهة الثورية إلى دعم الحوار الذي من المقرر انطلاقه قريبا بهدف بحث سبل إنهاء الأزمة التي يشهدها السودان في الوقت الحالي.

ومنذ قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، يواجه السودان أزمة سياسية واسعة، وتكرر الحديث عن المبادرات والوساطات الإقليمية والدولية لحلها خلال الأشهر الماضية.

وكان آخرها، أمس السبت، عندما أعرب البرهان استعداده لتسليم سلطة البلاد إذا تم إبرام اتفاق بين القوى السياسية المدنية.

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