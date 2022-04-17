مئات المستوطنين يقتحمون الاقصى لأداء طقوس تلمودية

العالم - مراسلون

وانتشرت القوات على كافة مداخل وباحات الاقصى المبارك وعملت على تفريغة بشكل كامل تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وحمل مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني كيان الاحتلال كامل المسؤولية عن التصعيد الذي سيحدث ليس في بيت المقدس فقط وانما في فلسطين عامة بسبب اقتحامهم وانتهاكهم لحرمة المسجد الاقصى في شهر رمضان.

المئات من المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى المبارك من باب المغاربة وقاموا بأداء طقوس تلمودية ورقصات استفزازية وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال تزامنا مع اغلاق كامل للمسجد الاقصى المبارك ووسط مواجهات اندلعت بمحيط البلدة القديمة من القدس.

واعتبر المختص في شؤون القدس، امجد شهاب، احداث اليوم تعمدا في اهانة واذلال المسلمين لأن المسجد الاقصى هو اول قبلة وثالث الحرمين الشريفين وهو الدخول والسماح لهم من قبل المنظومة السياسية هي فقط لارضاء المستوطنين خاصة وان الاحتلال يعيش بازمة سياسية خانقة.

وأطلق المرابطون المحاصرون من قبل الاحتلال نداءات استغاثة للنفير العام دفاعا عن المسجد الاقصى المبارك.