شاهد: يوم الاسير الفلسطيني.. والعالم يتفرج

العالم - مراسلون

ونظمت الفصائل والمؤسسات الداعمة للأسرى مهرجانا مركزيا امام مقر الصليب الأحمر بغزة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته.

وقال القيادي في حركة حماس إياد ابوفنونة في مقابلة مع قناة العالم: نحن شعب لا يمكن ان يستسلم اسرانا داخل السجون امضو عشرات السنوات، بعضهم امضى إلى اليوم اربعين سنة. كيف لنا ان نستسلم؟ هذا شعب لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء. سنقاتل حتى آخر نفس. سنقاوم داخل السجون وخارج السجون في الضفة وفي الداخل وفي النقب وفي غزة وفي كل مكان.

من جهته رأى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد الملل: ستعمل المقاومة من أجل أن تكون هناك وفاء احرار ثانية نستطيع من خلالها ان نحرر كل الاسرى داخل السجون الصهيونية من خلال صفقة مشرفة نستطيع ان نضغط من خلالها على الاحتلال الصهيوني لتحرير اسرانا من السجون الصهيونية.

الأسرى من النساء والاطفال وجه اخر للمعاناة ولعل أحمد مناصرة الطفل الذي حكم عشرون عاما وهو لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره لهو دليل على نازية هذا المحتل.

وهناك ايضا ستمائة اسير يموتون موتا بطئيا لحاجتهم الى عمليات جراحية وادوية تحرمهم منها ادارة السجون الاسرائيلية.

وقال مدير العلاقات العامة في جمعية الاسرى والمحررين موفق حميد: يوجد الان 560 أسير محكومين مؤبد وما فوق ومن هؤلاء يوجد حوالي 126 اسير امضو اكثر من 20 عام وما فوق، ويوجد منهم الان 15 أسير امضو 30 عام وما فوق. يوجد داخل السجون الاسرائيلية 32 اسيرة

اذاً خمسة الاف اسير داخل السجون تمارس عليهم اشكال والوان من المعاناة والقهر جسديا ونفسيا.