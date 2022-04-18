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أبرز ملفات دول المغرب العربي

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي في جزئيه الأول والثاني الى التدخلات الخارجية في تونس وانتقادات المعارضة للحكومة في المغرب ولقاء القاهرة الليبي حول القاعدة الدستورية والنقابات في الجزائر تلوح بالاحتجاجات ومساع حكومية لتخفيض الأسعار في موريتانيا.

العالم - المغاربية

في الجزء الأول قالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان التعاطي الرسمي بالنسبة للتدخلات الخارجية والذي يمثله رئيس الجمهورية قيس سعيد يتعلق بأن تونس دولة ذات سيادة وطنية ولا مجال لأي تدخل في شؤونها.

وأضافت ان خطاب الرئيس قيس سعيد هو خطاب يتم تكراره عندما تتكرر التدخلات الأجنبية في الشؤون التونسية، مؤكدة ان الرئيس سعيد في نفس الوقت يستقبل عددا من الوفود الأجنبية ويناقش معهم الوضع الداخلي في تونس.

وقال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك ترحيب من الاتحاد العام للعمال الجزائري ومن الشارع الجزائري بالزيادات الضئيلة بالأجور والتي اقرتها الحكومة وكذلك هناك شجب وانتقادات من قبل النقابات بسبب ان هذه الزيادات لم تكن مبرمجة.

وأضاف ان النقابات لوحت باحتجاجات على الزيادة بسبب عدم القدرة الشرائية لفئة من الشعب الجزائري.

وفي الجزء الثاني قال ضيف الحلقة الناشط السياسي وليد بلقرون ان المنطقة تعيش منذ فترة طويلة صراعات مختلفة لتحقيق الغاز الذي يعتبر مادة حيوية جدا بالنسبة لأوروبا.

وأضاف ان الغرب خطط مرارا وتكرارا للحصول على هذه المادة وراح ضحيتها عدة دول من ضمنها سوريا. مؤكدا ان الجزائر دولة وفية لتوجهاتها ولوكانت تريد موارد مالية على حساب قضاياها لكانت قد باعت مقدراتها الى الغرب منذ البداية.

من جهته قال مدير المركز العربي للدراسات الدكتور رياض الصيداوي ان الدول الغربية في مأزق كبير بشأن ملف الغاز بسبب الحرب الأوكرانية ولذلك اتجهت الى الجزائر. مشيرا الى ان الجزائر تربطها بالقارة الأوروبية ثلاثة أنابيب غاز رئيسية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6134463

https://www.alalam.ir/news/6134448

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