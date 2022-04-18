شاهد.. عرض عسكري مهيب في ايران بمناسبة يوم الجيش الوطني

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم في طهران أن المراسم ستشهد عروض عسكرية في العاصمة الايرانية طهران العاصمة الايرانية طهران وكذلك محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

واوضح مراسلنا، أن العرض العسكري سوف يشمل عرضا للمعدات العسكرية الايرانية، وآخر الانجازات والمعدات العسكرية، وكذلك المركبات والمدرعات والمقاتلات والمروحيات وسلاح الجوالايراني، فضلا عن استعراض قطع بحرية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان، مضيفا، أن الاستعراض يتخلله كلمة للرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي.

وكان القائد العام للجیش الإيراني اللواء عبد الرحیم موسوي قال في بيان بالمناسبة إن زيادة القوة العسكرية للجيش، وتحديث أساليب القتال والجاهزیة لمواجهة أي تهديد، جعلت من الجيش والقوات المسلحة ذراعا قویا للبلاد، وأكد أن ايران سترد علی أي تهدید.

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