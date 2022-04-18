برلماني ايراني: رسالة الجيش هي الصداقة والسلام لدول الجوار

العالم - خاص بالعالم

وقال عموئي في حديث لقناة العالم الاخبارية، في اليوم الوطني للجيش الايراني، إن الشعب الايراني يقيم جهود الجيش الايراني في الدفاع عن كافة اراضي البلاد.

واضاف، أن الشعب الايراني اليوم من خلال الاستعراض العسكري للجيش تعرف على امكانيات وقدرات الجيش الوطنية للدفاع عن البلاد ارضا وجوا، وبحرا.

اوضح عموئي، أن الجيش الايراني من خلال هذا الاستعراض اعلن جهوزيته واستعداده للدفاع عن البلاد، فضلا عن عرض انجازاته الدفاعية الجديدة، مشيرا الى ان الجيش الايراني وصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في صناعة الاجهزة الدفاعية المتطورة والحديثة.

واكد عموئي، أن رسالة الجيش الايراني اليوم هي رسالة سلام وصداقة مع دول الجوار، كذلك رسالة لمن يبثون الافكار الخاطئة ضد ايران لمعرفة قدرات وامكانيات الجيش الايراني الدفاعية، من اجل اعادة الحساب بما يبثونه.

هذا وتحتفل ايران اليوم بيوم الجيش بحضور رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، وكبار القادة العسكريين.

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