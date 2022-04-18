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باحث سياسي..

شاهد..الجيش الايراني من أكبر القوى الدفاعية في العالم

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي مصيب النعيمي، أن ايران قوة رادعة تقف ضد الغرب وعلى رأسه أميركا الذين يسعون الى السيطرة على مقدرات الشعوب.

العالم - خاص بالعالم

وقال النعيمي في حديث لقناة العالم الاخبارية في اليوم الوطني للجيش الايراني، إن ايران بعد الحرب الصدامية المفروضة بدأت تاخذ مكانتها في المجالات الدفاعية والعسكرية.

واشار النعيمي الى ان ايران في مجال التقنيات الدفاعية تعتبر الدولة الاولى في المنطقة التي تعتمد على الاكتفاء الذاتي.

وشدد النعيمي على ان الجيش الايراني الى جانب حرس الثورة الاسلامية يعتبر من أكبر القوى الدفاعية على صعيد المنطقة والعالم.

هذا وتحتفل ايران اليوم بيوم الجيش بحضور رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، وبحضور كبار القادة العسكريين.

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