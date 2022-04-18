لأول مرة: مشاركة طائرات إماراتية باحتفالية للكيان المحتل

العالم - الإمارات

ومن المقرر مشاركة طائرات إماراتية تابعة لشركتي (الاتحاد للطيران وطيران أبو ظبي) في عرض جوي، في الخامس من أيار/مايو المقبل، وفق موقع "واينت" الإلكتروني.



وأشار الموقع إلى أن العرض الجوي للطائرات المدنية، يقام عقب عرض جوي عسكري لسلاح الجو لدى الاحتلال، وتشارك فيه جميع شركات الطيران الإسرائيلية، بالإضافة إلى شركتي الاتحاد للطيران وطيران أبو ظبي.



ولفت إلى أن ذلك يأتي بمبادرة نقابة الطيارين لدى الاحتلال، ومن المقرر أن يحلق "سرب الطائرات المدنية" من عكا شمالا حتى أسدود جنوبا، وبعدها سيحلق في مقطع آخر من الغرب إلى الشرق، وذلك على ارتفاع منخفض جدا قد لا يتعدى الـ1000 قدم، وسيستمر لأكثر من نصف ساعة.



يشار إلى أن الإمارات منذ تطبيعها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي صيف العام 2020، وقعت اتفاقيات عديدة في شتى المجالات مع الاحتلال، ودعت شخصيات إسرائيلية إلى جل الفعاليات المقامة على أرضها.