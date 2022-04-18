أمريكا تعمل على مشروع جديد في سوريا .. هذه تفاصيله

العالم - سوريا

أكدت ذلك مصادر دبلوماسية، قائلة إن الولايات المتحدة تعمل على مشروع جديد في سوريا يقوم على تغيير شكل الكيانات السياسية في الشمال الشرقي والشمال الغربي، ليصل إلى حد إمكانية دمج الحكومة المؤقتة المعارضة والإنقاء في إدلب بكيان واحد.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية, عن المصادر دون أن تذكر اسمها، أن الجانب الأميركي طرح الفكرة أخيراً على الأتراك والائتلاف المعارض، بحيث تكون خطوة على طريق فدرالية ريف حلب مع إدلب.

وفدرالية الحسكة مع الرقة وريف دير الزور. ويتمّ العمل حالياً على بحْث إخراج الفدرالية الأخيرة بطريقة تبدّد مخاوف تركيا من كيان كردي على الحدود بحسب الصحيفة.

المصدر - وكالة اوقات الشام