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سوريا على موعد مع القمر الوردي.. وصيف أكثر قساوةً!

سوريا على موعد مع القمر الوردي.. وصيف أكثر قساوةً!
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

من المقرر ان تشهد سوريا ظاهرة “القمر الوردي” وهو أول قمر بدر بعد الاعتدال الربيعي،

العالم - منوعات

أوضح ذلك رئيس الجمعية الفلكية السورية د.محمد العصيري لبرنامج حديث النهار على شام إف إم، قائلا أن البلاد ستشهد ظاهرة “القمر الوردي” وهو أول قمر بدر بعد الاعتدال الربيعي، وله تسميات عديدة منها القمر الوردي والقمر الفصح وقمر العشب النابت”، مبيناً أن اختلاف الثقافات هي من أعطت أسماء عديدة لهذه الظاهرة.

وذكر د.العصيري أن القمر لن يكون وردياً، ولكن أطلقت عليه هذه التسمية نتيجة ربطه من قبل الهنود الحمر بظهور نوع من أنواع الزهور البرية تسمى القبس الوردي التي تتفتح مع بداية فصل الربيع، ويرتبط ظهورها مع أول قمر بدر بعد الاعتدال الربيعي، أما تسمية القمر الفصح فهو لأنه يأتي يوم الأحد الأول بعد اكتمال القمر، مشيراً إلى أن هناك 13 بدراً في السنة الميلادية كل بدر له اسم جميل.

وحول المناخ الصيفي كشف د.العصيري أن الصيف المقبل سيكون أكثر قساوة من الصيف الماضي، كما سيشهد بعض الاضطرابات منها أيام باردة جداً أو أمطار، وذلك نتيجة الاحتباس الحراري ونسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المرتفعة.

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