قبل أسبوع من الجولة الأخيرة للانتخابات الفرنسية.. لوبان تتراجع عن حظر الحجاب

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وجاء تغير موقف لوبان قبل أسبوع واحد فقط من الجولة الثانية من ​الانتخابات الرئاسية الفرنسية​، حيث تواجه الرئيس المنتهية ولايته ​إيمانويل ماكرون​.

لوبان اعتبرت الأسبوع الماضي، أن الحجاب "مشكلة معقدة"، لكنها في المقابل أكدت على أنها "غير محدودة التفكير"، وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية.

وفي السياق، خفف المتحدث باسم لوبان، سيباستيان شون، من حدة المواقف المعارضة لأنصار حزبه ومرشحته للرئاسة من الحجاب الإسلامي، وأوضح في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، أنه في حال انتخاب لوبان "ستكلف البرلمان بتحديد تفاصيل هذه المسألة".

وجاء التغير في موقف لوبان بعدما احتدم الجدل بينها مع ماكرون الذي سعى لاستغلال إصرار الأولى على فكرة حظر الحجاب في الأماكن العامة، للقول بأن سياساتها "لا تختلف عن سياسات الجبهة الوطنية المتشددة التي أسسها والدها جان ماري لوبان".

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، الخميس، خلال زيارة لمدينة لوهافر، حين اعتبر أنه "لا توجد دولة واحدة في العالم تحظر الحجاب في الأماكن العامة. هل تريدون أن تكونوا أول من يفعل ذلك؟".

ويدرك ماكرون أهمية أصوات الناخبين المسلمين في فرنسا البالغ عددهم نحو 5 ملايين، ويشكلون 9 في المئة من السكان.

ووفقًا لاستطلاع أجراه مركز (إيفوب)، اختار 69 في المئة من الناخبين المسلمين في الجولة الأولى من الانتخابات المرشّح اليساري الراديكالي صاحب المركز الثالث جان لوك ميلونشون، ويسعى ماكرون إلى كسب تأييدهم لضمان فوزه في الجولة الثانية.

وحظرت فرنسا عام 2004 للحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع.

وتصدر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحلت لوبان ثانيا.