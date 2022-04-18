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الشيخ قاسم: حزب الله مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير كامل تراب فلسطين

الشيخ قاسم: حزب الله مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير كامل تراب فلسطين
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم فی کلمة له بمراسم إحياء يوم الاسير الفلسطيني، أن هناك الوان من العذاب تمارس على الاسرى الفلسطينيين على مرأى من العالم.

العالم-فلسطين

وقال الشيخ قاسم: انهم (الاسرى) في داخل سجونهم يسجنون الصهاينة وبصبرهم يكسرون عنفوان الكيان الاسرائيلي وبجهادهم يمدون الشعب الفلسطيني بالمزيد من المعنويات،متابعا القول: كل الدول الكبرى مدانة لعدم اكتراثها لما يجري ضد هؤلاء بل بتواطؤهم وتغطية جرائم اسرائيل.

واضاف : ندين هذا الاسر العدواني ونعتبره جزءا لا يتجزأ من الاحتلال.

وأكد الشيخ قاسم: نصرة فلسطين موقف وايمان والفلسطينيون ليسوا وحدهم في الميدان، كل المقاومين في منطقتنا من لبنان الى المنطقة معكم ايها المقاومون في فلسطين.

واستطرد بالقول: المطبّعون نموذج ولد في ارض عربية ولكن ليس للعروبة والاسلام اي ذرة في ممارساتهم، مشيرا الى ان هؤلاء لا نتامل منهم شيئا والله سبحانه تعالى انه فضح لنا انظمة التطبيع لكي لا يبقى هذا الشعب يتامل بهم.

واعتبر الشيخ قاسم المطبعين اذناب الصهاينة لانهم كانوا يجتمعون لخنق ومنع مقاومتها، مؤكدا على ان التوصيف الحقيقي الذي يجب ان نعتمد عليه دائما هي المقاومة.

و تابع الشيخ: تحية كبيرة الى الابطال الشهداء في المواجهات الفردية والجماعية وللشعب الفلسطيني البطل المجاهد الذي سيسجل التاريح انه ارقى شعب استطاع ان يصمد هذه الفترة الطويلة ولم يخضع.

وقال: من هو مع فلسطين يجب ان يكون مع المقاومة وكل من رفع شعار انه مع فلسطين ولم يساهم في المقاومة ليس مع فلسطين.

وأكد: كل المقاومات يجب ان تكون في خدمة المقاومة العسكرية ومن يقف ضد المقاومة العسكرية يعني انه يقف ضد فلسطين.

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الشيخ قاسم: حزب الله مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير كامل تراب فلسطين

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