محاولات الاحتلال الفاشلة لإرعاب الفلسطينيين

العالم - العين الاسرائيلية

وارتفع منسوب القلق لدى المستوطنين بعد العمليات النوعية للمقاومين الفلسطينيين والمواجهات الباسلة في حرم المسجد الاقصى المبارك.

حيث تستشعر الاوساط السياسية والامنية الاسرائيلية استعداد فلسطينيا للتصعيد توسيع رقعة المواجهة، ليس في الضفة وباب العامود فحسب الا ان القلق الاسرائيلي من تحرك الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تناغما مع حال الاستنفرار على امتداد الاراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهة اخرى العيون الاسرائيلية على لبنان حيث ارتفعت التحذيرات العبرية من سيناريوهات انهيار الدولة امام الضغوط الاميركية وسيطرة حزب الله بما يشكل الخطر الاكبر على تل ابيب.

هذه الموضوعات وسواها ناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة:

الباحث والمحلل السياسي خالد الرواس