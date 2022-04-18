أميركا... قتيلان في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا

العالم ـ الأميركيتان

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل خلال حفلة أقيمت في منزل مستأجر كان يحضرها ما يصل إلى 200 شخص، العديد منهم دون السن القانونية.

وأضافت: "تم إطلاق حوالي 50 طلقة داخل المنزل، مما أجبر الموجودين في الحفلة على القفز من النوافذ، والبعض منهم يعاني من كسور. وقد أُطلقت أيضا عدة طلقات أخرى خارج المنزل".

وكانت الشرطة قد أفادت في البداية في بيان بإصابة 9 أشخاص، غير أن سكوت شوبرت، قائد شرطة بيتسبرغ، عدل الرقم أثناء حديثه إلى الصحفيين.

وتابعت الشرطة قائلة: "التحقيق جار في حي نورث سايد المعروف من قبل السكان المحليين باسم دويتشتاون"، مشيرة إلى أنها لم تحدد بعد المشتبه بهم ولم تقم حتى الآن باعتقالات.