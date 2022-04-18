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شاهد..مع اقتراب يوم القدس العالمي، الاحتلال مرعوب

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

رفع الاحتلال الاسرائيلي حالة التأهب القصوى في المناطق الفلسطينية المحتلة خوفا من تجدد عمليات المقاومة وكذلك رسم الخطط لمواجهة أي تصعيد مع اقتراب احياء يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.

العالم - العين الاسرائيلية

وقال الباحث السياسي خالد الرواس، في حديث لبرنامج "العين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الاحتلال الاسرائيلي بدأ يشعر بالتغيير في المزاج العالم الفلسطيني باتجاه رفع سقف المواجهة لذلك هو قلق، لان الشعب والمقاومة الفسطينية يتصدون لجرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفسطيني.

واضاف ان الاحتلال الاسرائيلي يعيش اليوم ازمة حقيقية، لان الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن قرار رفع سقف التصدي للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

واوضح الرواس ان تصدي الفلسطينيين في القدس المحتلة للاعتداءات الاسرائيلية اصبح امر وجودي، وليس وجهة نظر لان ماقام به الاحتلال من اعتداءات وجرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني لم يترك امام الفلسطينيين خيار سوى المواجهة.

واشار الباحث السياسي الى ان الاحتلال الاسرائيلي يخاف من مناسبة يوم القدس العالمي، لانها تجمعات عفوية ووطنية، موضحا ان الشعب الفسطيني يجتمع بارادة ذاتية ووطنية في الساحات للاحتفال بهذه المناسبة والحكومة الصهيونية عاجزة عن منعها باي شكل من الاشكال لانها نابعة من ذات فلسطينية وطنية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6135698

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