عبد اللهيان يتلقى اتصالا هاتفيا من المشرف على وزارة الخارجية الافغانية

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان المشرف على وزارة الخارجية الافغانية امير خان متقي اجرى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بحث الجانبان خلاله قضايا ذات الاهتمام المشترك .

واعرب المشرف على وزارة الخارجية الافغانية امير خان متقي عن اسفه البالغ للاحداث الاخيرة و الاعتداء على البعثات الإيرانية في كابول وهرات مطمئنا على توفير الامن التام للبعثات الدبلوماسية و الدبلوماسيين و موظفي الجمهورية الاسلامية الايرانية في افغانستان.

وأكد وزير الخارجية الايراني في الاتصال الهاتفي بالقول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستضيف لاكثر من 40 عاما عدة ملايين من الإخوة والأخوات الأفغانيين بحيث يتمتعون بالامكانات اللازمة والمناسبة".

وأعرب امير عبداللهيان عن أسفه لوقوع بعض الاحداث المؤلمة اثر الدعايات الخبيثة والهادفة والكاذبة التي انتشرت على بعض المواقع التواصل الاجتماعي من قبل أعداء وخصوم العلاقات الطيبة بين الشعبين الجارين الايراني والافغاني .

وفي إشارة إلى مفاوضاته مع الجانب الأفغاني في مطلع هذا الشهر في مدينة تون شي الصينية على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني ، أكد أمير عبد اللهيان أن "الجمهورية الإسلامية لديها نظرة إيجابية وبناءة لأفغانستان وان تبادل الوفود من أجل التعاون بين البلدين وإرسال المساعدات الإنسانية وتنشيط البعثات الايرانية في تقديم الخدمات للشعب الافغاني كان ضمن هذا الإطار.

وأضاف : "من الواضح في المقابل ، نتوقع من الهيئة الحاكمة المؤقتة لأفغانستان أن يكون لها تعاون ضروري وجاد في توفير الحماية بشكل كامل للبعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين الايرانيين ومراقبة الحدود وعدم السماح لدخول اشخاص غير شرعيين ، وكذلك الوفاء بالالتزامات الثنائية وفقا للاتفاقيات واجبة النفاذ المبرمة بين البلدين بما في ذلك في مجال المياه الإيرانية والمياه الحدودية.

كما رحب رئيس الجهاز الدبلوماسي لبلادنا بالاوامر الصادرة من الهيئة الحاكمة المؤقتة بشان حظر زراعة المخدرات في أفغانستان ، معربا عن استعداد ايران للتعاون مع أفغانستان لتنمية الزراعة البديلة معربا عن أمله في أن يتم القضاء على مشكلة تهريب المخدرات اثر تعاون البلدين.

من جانبه اعرب أمير خان متقي عن تقديره لكرم ضيافة إيران حكومةً وشعباً وتقديم خدمات واسعة لأبناء هذا البلد في ظروف صعبة مؤكدا على اهتمام افغانستان بتنمية العلاقات وتعزيز التعاون في اطار تحقيق مصالح البلدين والشعبين الجارين والمسلمين مطمئنا بأنه لن يألو جهدا في تبديد قلق ايران.

وتطرق أمير خان متقي إلى موضوع حق المياه الايرانية مرحبا بايفاد وفد ايراني خاص الى أفغانستان لهذا الغرض مؤكدا على جدية طالبان في مكافحة المخدرات.