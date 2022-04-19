وقفة كويتية تنديداً باقتحام الأقصى وتضامنا مع الفلسطينيين

العالم - الكويت

وعرفت الوقفة التضامنية التي شارك بها العشرات حضور نواب في مجلس الأمة الكويتي، من بينهم أسامة الشاهين وحمد المطر.

وردد المشاركون هتافات "خيبر خيبر يا صهيون جيش محمد قادمون.. خيبر خيبر يا صهيون جيش محمد قادمون".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن النائب "الشاهين"، قوله: إن الوقفة هي "رسالة معنوية ورمزية، وهي أقل القليل نصرة للمرابطين في المسجد الأقصى".

وأكد أن قضية القدس هي "قضية إنسانية إسلامية عادلة، وكل الشكر للوقفة المباركة نصرة لها".

بدوره رفض النائب "المطر" ما سماها "أصوات النشار التي تدعو إلى التطبيع مع هذا العدو الغاشم"، مؤكداً موقف الكويت الرافض لكل أشكال التطبيع.

وفي 15 أبريل الجاري، أعربت ‏وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تعد "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقرارات الدولية، ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة".

ونددت 35 جمعية ومؤسسة كويتية، يوم الأحد، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والمقدسيين، فيما أشادت بالموقف الرسمي الكويتي "المشرف والثابت تجاه القضية الفلسطينية".

وأوضحت الجمعيات في بيان، أن ما قام به "الاحتلال يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني، وطمس هوية القدس الإسلامية والسعي لتهويدها".

ومنذ الجمعة، يسود التوتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل دعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية لاقتحامات للأقصى، تزامناً مع ما يسمى عيد الفصح اليهودي.

كما تشهد الضفة الغربية توتراً بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع أبريل الجاري، أسفر عن استشهاد 18 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.