كي لا ننسى.. مجزرة 'قانا' صناعة اميركية

في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) سنأخذ اهم التغردات التي اطلقها االناشطون اللبنانيون حول الوسومات المذكورة اعلاه، وابتداء نتعرض لنبذة مختصرة عن مجزرتي قانا اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الاسرائيلي في لبنان.. الاولى في عام 1996 والثانية في عام 2006.

المجزرة الاولى: مجزرة قانا الأولى في 18 أبريل 1996 تمت في مركز قيادة فيجي التابع لقوات اليونيفل في قرية قانا جنوبي لبنان، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المقر بعد لجوء المدنيين إليه هربا من عملية "عناقيد الغضب" التي شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، حيث أدى قصف المقر إلى استشهاد 106 من المدنيين وإصابة الكثير بجروح. وقد اجتمع أعضاء مجلس الأمن للتصويت على قرار يدين الكيان الإسرائيلي ولكن الولايات المتحدة أجهضت القرار باستخدام حق النقض "الفيتو".

وفي تفاصيل المجزرة، اطلقت المدفعية الاسرائيلية في الثامن عشر من نيسان عام 1996م، وبعد الثانية ظهراً بقليل، نيرانها على مجمع مقر الكتيبة (الفيجية) التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في ذلك الوقت كان ما يزيد على 800 مدني لبناني قد لجأوا إلى المجمع طلباً للمأوى والحماية فتناثرت أشلاء ما يقرب من 250 شهيدا وجريحاً، حمل 18 منهم لقب مجهول يوم دفنه.

وخلال تحقيق الامم المتحدة صرح شمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "أن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوجود مدنيين في مقر الأمم المتحدة"، غير أن الجنرال "موشيه ايلون" رئيس الاستخبارات العسكرية قال "أن ضباط الجيش الإسرائيلي علموا بوجود لاجئين مدنيين في مركز الأمم المتحدة".

المجزرة الثانية: مجزرة قانا 2006 أو مجزرة قانا الثانية حدثت في 30-7-2006 أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان 2006، وقد استشهد جراءها حوالي 55 شخصا، كان عدد كبير منهم من الأطفال الصغار الذين كانوا في مبنى مكون من 3 طبقات في بلدة قانا حيث انتشلت جثة 27 طفلا من بين الضحايا الذين لجأوا إلى البلدة بعد أن نزحوا من قرى مجاورة تتعرض للقصف بالإضافة إلى سكان المبنى، وقد قصفت إسرائيل المدينة للمرة الثانية بحجة أنها كانت منصة لاستخدام الصواريخ التي كانت تطلق على كيان "إسرائيل" خلال عملية "الصيف الساخن" في لبنان وأكد حزب الله أن المبنى لم يكن فيه مقاتلين من حزب الله وأن جل من استشهدوا هم من النساء والأطفال والشيوخ.

نتابع الان اهم التغريدات التي صعدت سطح برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" حول وسمي (#مجزره_قانا_صناعه_اميركيه) و (#قانا_لن_ننسى) و (#كي_لا_ننسى) و (#مجزرة_قانا) حيث غرد حساب الموقع الاعلامي (الملتقى المقاوم) بنقل عبارات ذكرتها الصحيفة الاميركية (نيويورك تايمز) قالت فيها:

صحيفة نيويورك تايمز: "الشواهد كلها تؤكد أن عدوان إسرائيل على لبنان (عناقيد الغضب) كان وراءه ضوء أخضر أميركي يدعم موقفها داخل مجلس الأمن، ويرفض إدانتها، فالاعتراض (الفيتو) الأميركي هو دائمًا صوت إسرائيل". #مجزرة_قانا_صناعة_أميركية

نشر حساب الناشطة اللبنانية (ناريمان) صورة توضيحية (انفوغرافيك) عن عدوان (عناقيد الغضب) جاء فيه:

عدوان عناقيد الغضب

1 واشنطن مهدت للعدوان في مؤتمر شرم الشيخ

2 واشنطن سلحت جيش العدو الاسرائيلي بثقذائف دقيقة

3 واشنطن استخدمت الفيتو في مجلس الامن لمنع إدانة "اسرائيل" على ارتكابها مجزرة قانا

وغردت (ناريمان قائلة:

قانا و جرح ما زال ينزف مع دمعة كل طفل مستضعف!

#مجزرة_قانا_صناعة_أميركية

غردت الناشطة اللبنانية (زهراء - Zahraa) بنشرها ملصقا يشير الىان مجزرة قانا صناعة اميركية جاء فيه ان واشنطن جمعت دول العالم في ما سمي بـ"مؤتمر صانعي السلام" في شرم الشيخ في 13 آذار 1996 وأعطت الضوء الاخضر بـ "اسرائيل" لتصنع دمارا ومجازر في لبنان.

#مجزرة_قانا_صناعة_أميركية

نشر حساب الناشط اللبناني (ملصق رهاب الشيعة - Shiaphobia Sticker) فيديو خاصا بعملية تشييع شهداء مجزرة قانا خصوصا منهم الاطفا.. المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي وكتب قائلا:

المقاومة المسلحة ليست خيارا.. إنها واجب

Armed resistance is not a choice. Its an obligation

غرد حساب الناشطة اللبنانية (بتول - BaTouL) قائلا:

لم نكن نشكّ يوماً بوحشية الكيان الصهيوني، و لم نؤَمّن يوماً لأي قوة عسكرية سوى المقاومة..

#قانا_لن_ننسى

غرد حساب الناشطة اللبنانية (جَنا) قائلا:

قتلوا بوحشية عائلاتنا ودمروا منازلنا. دفناهم بأيدينا وأعدنا بناء ما هدموه. دماؤنا تغلي منذ ذلك الحين. كما يتوقع البعض منا عقد معاهدة سلام مع الإسرائيليين القذرين. لا تسامح أبدا ، لن ننسى أبدا. # مجزرة_قانا # قانا_لن_ننسى

They brutally killed our families and destroyed our homes. Burried them with our bare hands & rebuilt what they demolished. Our blood is boiling ever since. As some expect us to do a peace treaty with them filthy israelis. Never forgive, never forget. #Qanamassacre #قانا_لن_ننسى

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشطة اللبنانية (بتول طليع زين الدين) التي نشرت صورة توضيحية (انفوغرافيك) عن مجزرة قانا 1996.. وغردت قائلة:

عارٌ علينا أن ننسى..

#مجزرة_قانا_صناعة_أميركية