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الرئاسة العراقية: العملية التركية خرق لسيادة العراق وتهديد للأمن القومي

الرئاسة العراقية: العملية التركية خرق لسيادة العراق وتهديد للأمن القومي
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن العملية العسكرية التركية التي أطلقت مؤخراً داخل الأراضي العراقية، فيما أشارت إلى أن ذلك يعد خرقاً لسيادة العراق، وتهديدا للأمن القومي.

العالم-العراق

وقال الناطق باسم رئاسة جمهورية العراق في بيان، إن "رئاسة الجمهورية تُتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، وتعدها خرقاً للسيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العراقي".

وأضاف، أن "تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها هو غير مقبول".

وتابع البيان: "في الوقت الذي نؤكد على تعزيز العلاقات الإيجابية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، وحلّ الملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق المشترك المسبق، فأن الممارسات الأمنية الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية".

وأشار البيان إلى أن "قرار الدولة العراقية الرسمية وسياستها الخارجية الموحدة، ترتكز على رفض العراق المستمر بأن تكون أرضه ميدانا للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين والتعدي على سيادته وتهديد أمنه واستقراره الداخلي، وكذلك رفض أن يكون منطلقاً للعدوان و التهديد على أي من جيرانه".

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