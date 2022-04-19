طعن امرأة في مترو أنفاق في نيويورك

العالم - الأميركيتان

وقال متحدث باسم الشرطة إنّ المرأة، التي لم يذكر مسؤولو إنفاذ القانون اسمها، تعرّضت للطعن في محطة هيرالد سكوير، قبل أن تُنقل إلى مستشفى قريب، وهي في حالة مستقرة.

وأضاف المتحدث أنّ المشتبه به المجهول فرّ خارج شبكة مترو الأنفاق، وأنّه لا يزال طليقاً.

وشهدت مدينة نيويورك تصاعداً في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية، منها سلسلة هجمات عشوائية على ركاب شبكة مترو الأنفاق.

وشمل العنف عدداً من الهجمات دُفع خلالها ركاب على القضبان، بما في ذلك امرأة من مانهاتن نُظر إلى مقتلها على أنّه يأتي في إطار "تصاعد جرائم الكراهية ضد الأميركيين الآسيويين".

وقال المتحدث باسم الشرطة إنّ الضحية في هجوم أمس لم تكن آسيوية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي 12 نيسان/أبريل، فجر مسلح قنبلتي دخان وفتح النار في عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً. وأُلقي في اليوم التالي القبض على المشتبه به الذي حددت السلطات أنّه فرانك جيمس، ويبلغ من العمر 62 عاماً.