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انفوغرافيك.. 4400 أسير فلسطيني تسرق سجون الاحتلال زهرة أعمارهم

انفوغرافيك.. 4400 أسير فلسطيني تسرق سجون الاحتلال زهرة أعمارهم
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

يعتقل كيان الاحتلال الاسرائيلي قرابة 4400 أسير بسجونه، منهم (34) أسيرة، و(170) طفلًا تقل أعمارهم عن (18) عامًا، يواجهون أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها، والتي عملت على تعميق انتهاكاتها وسياستها التّنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى، عبر بنية العنف المتمثلة في تفاصيل أدواتها وسياساتها كافة، والهادفة إلى سلب الأسير فاعليته وحقوقه الإنسانية.

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